Стокгольм, 24 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Право на переводчика, чьи услуги финансируются за счет Швеции, должно быть ограничено и во многих случаях должно оплачиваться самим пациентом. Именно это Шведские демократы, Умеренные, Либералы и Христианские демократы предлагают в Соглашении Тидё и хотят, чтобы этот вопрос был расследован, о чем написала газета SvD.

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Но юридических возможностей отменить право на переводчика в шведской системе здравоохранения нет. Об этом в интервью SvD говорит новоназначенный министр здравоохранения Акко Анкарберг Йоханссон (Христианские демократы).

По ее мнению, это предложение противоречит нескольким законам о безопасности пациентов и равном доступе к медицине.

«Безопасность пациентов является краеугольным камнем медицинской помощи и исходя из существующих законов, вряд ли можно выступить с таким предложением. Но директивы к расследованию еще не поступили», — сказала газете Акко Анкарберг Йоханссон.