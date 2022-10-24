Москва, 24 октября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Главное туристическое направление из категории «отпуск мечты» куда отправились жители России, если бы позволили финансы, — это озеро Байкал (29%), приводит данные ВЦИОМ в партнёрстве с премией «Марка №1 в России».

Andrei Chugunov Озеро Байкал

На втором месте оказался Крым. На Чёрном море мечтают провести отпуск 21%. Третью позицию отпуска мечты занял Алтай (19%). Отпуск в Санкт-Петербурге идеальным считают 15%. Москву респонденты называли в 3,7 раза реже.

Мечтают отдохнуть в Сочи и на Камчатке 14% граждан, в живописной Карелии — 11%, в регионах Дальнего Востока — 8%, Краснодаре — 8%, Калининграде - 6% и Алтайском крае - 6%.

Опрос проведён 9 сентября 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, по мнению жителей России, отпуск мечты — синий как море, зелёный как джунгли и жёлтый как песок.

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