Миасс, Челябинская область, 24 октября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Челябинской области 11 жителей Чебаркуля отданы под суд за совершение нескольких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Трое из них являются подростками. По данным следователей, 17 мая 2021 года соучастники избили нескольких граждан бейсбольными битами и палками и повредили их автомобиль. Кроме того, в Миассе двое граждан избили местного жителя, а один из соучастников нарушил тайну телефонных переговоров клиента компании, в которой работал.

Уголовное дело уже направлено в Миасский городской суд. Скоро его рассмотрят по существу.