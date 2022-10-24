Брянск, 24 октября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Суд апелляционной инстанции отказал ФСИН в иске к бывшему сотруднику исправительной колонии № 6 Брянской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

В 2019 году Клинцовский городской суд признал майора Иван М. виновным в убийстве и превышении должностных полномочий — в помещении штрафного изолятора он приковал 58-летнего заключенного к скамье, обмотал ему голову куском простыни и ушёл. Осуждённый задохнулся.

Надзирателя приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, затем первый кассационный суд общей юрисдикции снизил наказание до пяти лет заключения в колонии общего режима.

На основании решения Клинцовского городского суда с ФСИН за счёт российской казны в пользу потерпевшей стороны взысканы расходы на погребение и компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей. Ведомство обратилось в суд с иском к бывшему сотруднику о возмещении материального ущерба в порядке регресса.

Брянский областной суд постановил взыскать с осуждённого в порядке регресса 200 тысяч рублей. Первый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность этого решения, сообщают 24 октября «Брянские новости».