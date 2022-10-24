Улан-Удэ, 24 октября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Многофункциональные центры в Бурятии с 24 октября начали приём заявлений об оказании помощи членам семей мобилизованных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области МФЦ

По словам министра социальной защиты республики Татьяны Быковой, при подаче заявления можно будет определить потребность семьи в соцвыплатах.

«Нуждается ли она в социальном патронате, что нужно сделать, чтобы оформить полагающиеся выплаты и какими мерами поддержки семья уже охвачена. Принятые заявления будут направлены в наше ведомство для рассмотрения и принятия решений», — добавила чиновник.

Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой член его семьи. МФЦ в Улан-Удэ и районах Бурятии помогут гражданам с устройством детей в детсады и школы, с обеспечением топливом и так далее.

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