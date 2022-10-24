Стокгольм, , 11:20 — REGNUM Недавно сформированное правительство Швеции под председательством Ульфа Кристерссона (Умеренные) предлагает продлить действие нескольких различных видов финансовой поддержки населению. Об этом сообщает радиостанция SR.

Стокгольм. Швеция

Речь идет о праве на пособие по болезни для тех, кто стоит в очереди на оказание медицинских услуг, и на пособие на временное жилье для семей с детьми. Соцвыплаты предлагается продлить до 31 декабря 2023 г. и 30 июня 2023 г. соответственно.

По данным журналистов, причиной принятие данной меры является растущая инфляция в Швеции. Предложение отправлено на ускоренное рассмотрение до 26 октября.

Предполагается, что выплаты по вэлферу обойдутся новым властям в Швеции в 700 млн крон или чуть менее 70 млн долларов США.

Читайте развитие сюжета: Новые власти Швеции могут ограничить право на переводчика в больнице