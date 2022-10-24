Берлин, 24 октября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Расширение ЕС, предлагаемое канцлером Германии Олафом Шольцем, очень маловероятно. Об этом ИА REGNUM 24 октября заявил политолог, германист Тимофей Борисов.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

«Это расширение — затратное и сложное дело, особенно на фоне существующих конфликтов на Балканах и, например, в Молдавии. Простой вопрос: при включении Молдавии в состав ЕС Приднестровье тоже станет частью Евросоюза? Ответ очевиден», — заявил эксперт.

Пока что расширение Шольца — лишь декларативный проект и попытка канцлера на фоне отсутствия единогласия с Францией имитировать роль лидера Европы, уверен Борисов.

«Но германское лидерство в ЕС несостоятельно», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению ЕС.