Грозный, , 11:19 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его друг — депутат Госдумы («Единая Россия») Адам Делимханов прибывший в зону проведения спецоперации, в очередной раз призвал чеченцев, воюющих не стороне нацистских подразделений киевского режима, выйти на честный бой. Однако, по мнению главы Чечни, в то, что они вступят в открытый бой, верится слабо.

Рамзан Кадыров Mil.ru

«Адам Султанович обращается к чеченоговорящим бесполым существам, нашедшим приют под бандеровским флагом. Он хочет, как и все мы, чтобы те хоть раз приняли вызов и вышли против любого чеченского подразделения. В указанном ими месте мы их встретим — от Лисичанска до Херсона. Но слабо верится, что крысы примут это предложение», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, с призывом встретиться в открытом бою не раз обращались к чеченоговорящим наемникам и сам глава Чечни, и руководство чеченских отрядов «Ахмат». Однако ни разу их вызов не был принят.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров отметил длительное отсутствие информации от «чеченоговорящих шайтанов». Он предположил, что они давно уже сбежали с территории б. УССР.

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