Калуга, 24 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Ограничений жизнедеятельности жителей и предприятий в Калужской области в связи с режимом повышенной готовности вводить не планируется. Ситуация спокойная. Работа проходит в нормальном режиме. Всё внимание должно быть обращено на поддержку семей добровольцев и мобилизованных калужан. Об этом 24 октября заявил на заседании регионального правительства губернатор Владислав Шапша, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Страница городского головы Калуги Дмитрия Денисова в социальной сети «ВКонтакте» Для семей мобилизованных калужан будут доступны дополнительные меры поддержки

Участники заседания акцентировали внимание на необходимости принятия всех возможных мер по поддержке калужан, которые направлены в места боевых действий и которые проходят подготовку в частях слаживания, а также их родных и близких. Глав администраций муниципалитетов области призвали держать на постоянном контроле ситуацию, закрепить ответственных сотрудников за семьями мобилизованных для того, чтобы быть в курсе их проблем.

«Посмотрите списки, кому, какая помощь нужна: по детским садам, школам, организации питания, бытовым условиям. Отдельный вопрос касается поручений президента по предоставлению кредитных каникул. Эти вопросы нужно взять на ручной контроль и все проблемы, которые поднимают люди, решать оперативно, в кратчайшее время. Это же касается и региональных выплат. Первые выплаты уже прошли. Мы должны их довести до каждого мобилизованного, до каждого члена семьи», — обратился Владислав Шапша к руководителям муниципалитетов.