Шапша: поддержка семей добровольцев и мобилизованных — важнейшая задача
Калуга, 24 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Ограничений жизнедеятельности жителей и предприятий в Калужской области в связи с режимом повышенной готовности вводить не планируется. Ситуация спокойная. Работа проходит в нормальном режиме. Всё внимание должно быть обращено на поддержку семей добровольцев и мобилизованных калужан. Об этом 24 октября заявил на заседании регионального правительства губернатор Владислав Шапша, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Участники заседания акцентировали внимание на необходимости принятия всех возможных мер по поддержке калужан, которые направлены в места боевых действий и которые проходят подготовку в частях слаживания, а также их родных и близких. Глав администраций муниципалитетов области призвали держать на постоянном контроле ситуацию, закрепить ответственных сотрудников за семьями мобилизованных для того, чтобы быть в курсе их проблем.