Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM Из-за капитального ремонта на путях отменят два ноябрьских рейса высокоскоростных поездов «Сапсан» между Санкт-Петербургом и Москвой. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Девушка с чемоданом выходит из «Сапсана» Дарья Драй © ИА REGNUM

Изменения в расписанию внесут в рейсы, назначенные ранее на 19 и 20 ноября 2022 года, так как специалисты проведут капитальный ремонт второго пути на перегоне Подсолнечная — Клин Октябрьской железной дороги.

Под отмену попадут рейсы № 781 Санкт-Петербург — Москва на 19 ноября и № 768 Москва — Санкт-Петербург на 20 ноября. С расписанием других поездов можно ознакомиться на сайте ОЖД.

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