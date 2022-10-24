Пекин, , 11:18 — REGNUM Китайские эксперты проанализировали образцы лунного грунта, привезенные китайской миссией «Чанъэ-5», и предложили новый механизм формирования молодых вулканов на остывающей Луне 2 млрд лет назад, сообщает агентство Синьхуа.

Космический аппарат «Чанъэ-4» doi.org

Ранее ученые предполагали, что повышенное содержание воды или радиоактивных элементов в недрах Луны могло вызвать вулканизм на поздней стадии жизни Луны. Но данные «Чанъэ-5» показали, что область его мантийного источника сухая и лишена тепловыделяющего вещества. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что понижение температуры плавления мантии из-за присутствия легкоплавких компонентов можгло привести к молодому лунному вулканизму.

Исследователи из Института геологии и геофизики Китайской академии наук (IGGCAS) тщательно изучили 27 базальтовых обломков «Чанъэ-5», чтобы рассчитать исходные ингредиенты этих образцов. Они обнаружили, что молодая магма из источника «Чанъэ-5» может иметь более высокое содержание оксида кальция и диоксида титана, чем магмы в более старых образцах, привезенных миссиями «Аполлон».

Китайский зонд «Чанъэ-5» обнаружил удивительно молодую вулканическую активность, возраст которой составляет всего 2 млрд лет, что исключает теорию о том, что Луна была геологически мертва после образования образцов «Аполлона» по меньшей мере 3 млрд лет назад.

«Недавнее таяние лунной мантии может быть достигнуто либо повышением температуры, либо понижением точки плавления», — сказал автор статьи исследователь IGGCAS Чэнь И .

Исследование показывает, что на поздней стадии лунный магматический океан, накапливающийся в образцах «Чанъэ-5», богат кальцием и титаном. Он тает легче, чем рано накапливается. Ученые предположили, что эти легкоплавкие компоненты, добавленные в лунные недра, могли эффективно снизить температуру плавления мантии и, таким образом, спровоцировать молодой лунный вулканизм.

«Мы обнаружили, что магма «Чанъэ-5» образовалась на тех же глубинах, но на 80 градусов по Цельсию холоднее, чем более старые магмы «Аполлона». Это означает, что лунная мантия испытала устойчивое, медленное охлаждение на 80 градусов по Цельсию примерно в период с 3 млрд лет до 2 млрд лет назад», — сказал первый автор статьи Су Бин из IGGCAS.

По словам исследователей, в работе представлены доказательства жизнеспособного механизма для объяснения молодого вулканизма на Луне, который совместим с недавно привезенными образцами «Чанъэ-5».