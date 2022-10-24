Стокгольм, , 11:19 — REGNUM После того, как правые партии представили Соглашение Тидё и сформировали правительство Швеции, Шведское миграционное агентство столкнулось с «увеличившимся количеством звонков» от людей, которые хотят знать, как соглашение может повлиять конкретно на них. Об этом сообщили газете Sydsvenskan в ведомстве.

Стокгольм, Швеция

Представитель агентства Йоаким Янссон подтвердил, что вскоре после выборов 11 сентября появилось больше вопросов, и они усилились после пресс-конференции, на которой было представлено соглашение.

«Увеличилось количество вопросов о жизненном положении людей и их возможностях остаться в Швеции», — поделился он с журналистами.

Однако в ведомстве отмечают, что сотрудникам трудно или даже невозможно предоставить какую-либо конкретную информацию, поскольку никаких изменений в закон, связанных с соглашением, пока не вносилось.

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