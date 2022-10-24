Москва, 24 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин завил, что Россию беспокоит риторика Запада о возможном применении ядерного оружия. Об этом 24 октября сообщает РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Нарышкин назвал заявления о возможном применении ядерного оружия недопустимыми, отметив, что Россию очень беспокоит такая риторика Запада.

Он также отметил, что мир не должен допустить обладания киевским режимом ядерного оружия.