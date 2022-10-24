Ханты-Мансийск, , 11:17 — REGNUM В Ханты-Мансийске новогоднее убранство в 2022 году будет сделано из конструкций, которые приобретались ранее. Не будет и традиционного фейерверка, заявил в своём телеграм-канале глава столицы Югры Максим Ряшин.

Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Khantynewyear.ru

«Сейчас лучшие сыны Отечества отстаивают интересы Родины с оружием в руках. Нам как никогда важно сплотиться, поддержать их боевой дух, создать атмосферу заботы для их родных и близких. При этом мы не имеем права лишать наших детей атмосферы праздника, веры в чудо. Поэтому все детские и семейные мероприятия проведём, как и прежде, — это и утренники, и ёлки, и «Чумовая улица» и, конечно, знаменитая «Резиденция ёлки», — отметил глава Ханты-Мансийска.

Максим Ряшин отметил, что ледовые городки в 2022 году в столице Югры будут оформлены по мотивам сказок Александра Пушкина и Корнея Чуковского.

Как ранее сообщало РЕ, в связи со спецоперацией на территории бывш. УССР, Ранее сократили бюджеты на встречу Нового года в таких городах Ханты-Мансийского автономного округа, как Югорск, Урай и Радужный.

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