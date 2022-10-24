Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Президент США Джо Байден пройдет ревакцинацию от коронавируса 25 октября, заявила 23 октября пресс-служба Белого дома.

Джо Байден U.S. Department of Defence

«Президент пройдет ревакцинацию от COVID-19 и выступит с комментариями о продолжающейся борьбе с вирусом», — сообщили в Белом доме.

Заражение коронавирусной инфекцией было обнаружено у Байдена в июле. Через три дня после первого «выздоровления» у американского президента вновь было выявлено заражение коронавирусом. По словам лечащего врача Байдена, у того были легкие симптомы из-за того, что он был полностью вакцинирован и ревакцинирован против вируса.

По данным Центров по контролю заболеваний США, полностью привиты от вируса 68% американцев, а дважды ревакцинированы 48% граждан страны.