Кострома, , 11:44 — REGNUM В Костромской области вернули домой более 100 ошибочно мобилизованных граждан. Об этом сообщает администрация региона.

Военный комиссариат Костромской области Наталья Диева

«Это отцы троих и более детей до 16 лет, резервисты, имеющие проблемы со здоровьем, специалисты, присутствие которых на рабочем месте имеет критически важное значение для функционирования предприятия либо организации», — говорится в сообщении.

Администрация отмечает, что больше всего нарушений выявлено в работе призывной комиссии Красносельского района. Кроме этого, губернатор региона Сергей Ситников поручил заместителю по социальной политике Елене Журиной «усилить контроль за деятельностью врачей и принимаемыми ими решениями по постановке диагнозов».

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