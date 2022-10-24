Кострома, 24 октября 2022, 11:44 — REGNUM В Костромской области вернули домой более 100 ошибочно мобилизованных граждан. Об этом сообщает администрация региона.
Администрация отмечает, что больше всего нарушений выявлено в работе призывной комиссии Красносельского района. Кроме этого, губернатор региона Сергей Ситников поручил заместителю по социальной политике Елене Журиной «усилить контроль за деятельностью врачей и принимаемыми ими решениями по постановке диагнозов».
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