Стокгольм, , 11:18 — REGNUM С теми предложениями по миграционной политике, которые изложены в Соглашении Тидё, Швеция, похоже, следует тенденции, наблюдаемой в других странах ЕС, а точнее становится все менее гостеприимной страной. Об этом в разговоре с новостной службой TT рассказали политологи.

Флаг Швеции Pixabay.com

Андреа Спехар описывает такую тенденцию как все более ограничительную по отношению к беженцам, трудовым мигрантам или другим видам въезжающих лиц.

Пео Хансен, другой политолог, упоминает Данию, например, как страну, которая делает все возможное, чтобы «любой ценой исключить людей». Он резюмирует миграционную часть Соглашения Тидё, после заключения которого сформировалось нынешнее правительство Швециии, следующим образом: «Речь идет о том, чтобы сделать [Швецию] как можно более негостеприимной».

Согласно соглашению, целью новой миграционной политики Швеции является «смена парадигмы во взглядах на получение убежища». Это четко говорит о том, что миграционная политика должна быть как можно более ограничительной, но при этом, право на убежище должно быть сохранено.