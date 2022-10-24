Донецк, 24 октября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сообщили 24 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:40 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели за сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 274 боеприпаса.

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