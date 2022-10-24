Москва, , 11:14 — REGNUM Видеозапись боевой работы подразделений специального назначения Центрального военного округа (ЦВО)в день из профессионального праздника в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 24 октября Минобороны России.

Спецназ Mil.ru

Отмечается, что 24 октября исполняется 104 года со дня основания в России военных подразделений специального назначения, и добавляется, что спецназ ЦВО в день своего профессионального праздника продолжает находится на боевом посту.

При этом на выложенных в интернет кадрах запечатлено, как бойцы российского спецназа в зоне спецоперации выполняют боевые задачи по борьбе с киевскими нацистами.

Кроме того, уточняется, что подразделения специального назначения ЦВО с начала спецоперации ведут разведку, уничтожают вражеские диверсионно-разведывательные группы ВСУ, ликвидируют наблюдательные посты и скрытые огневые позиции врага, а также разрушают линии военной коммуникации и каналы снабжения киевских боевиков.

Также указывается, что в составе групп спецназа служат снайперы, пулеметчики, гранатометчики, стрелки, саперы, водители, медики и операторы беспилотников. При этом добавляется, что во время спецоперации ВС РФ десятки бойцов спецназа были удостоены государственных наград: орденов Мужества, медалей «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», Суворова и Жукова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что амбиции Владимира Зеленского обладать ядерным оружием были видны с момента его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.