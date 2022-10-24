Магадан, , 11:12 — REGNUM В Магаданскую область вернут всех отцов, у которых на иждивении трое детей до 16 лет.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«24 октября территориальной призывной комиссией Магаданской области принято решение о возврате домой всех многодетных отцов, официально имеющих на иждивении троих детей до 16 лет. Военкомат оперативно направит извещение об этом в воинские части, в которые были распределены мобилизованные. Ещё раз хотел бы обратить внимание всех колымчан на необходимость обновления данных воинского учёта», — написал в своём телеграм-канале губернатор Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в новых условиях у некоторых мобилизованных обострились хронические болезни или проявились проблемы с тем, на что в обычной жизни внимания не обращали.