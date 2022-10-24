Стокгольм, 24 октября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Репортеры турецкой проправительственной газеты Sabah отправились в Швецию, чтобы «шпионить» за критиками президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, которых Турция называет террористами и хочет, чтобы их экстрадировали. Об этом сообщила радиостанция SR.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Находясь в Швеции, они, как утверждают шведские журналисты, тайно фотографировали людей и среди прочего записывали их домашние адреса. По данным SR, их обвиняют в принадлежности к так называемому движению Гюлена, которое Эрдоган заклеймил как террористическое.

Отмечается, что новость связана с заявкой Швеции в НАТО, которая пока не одобрена Турцией.

Ранее новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил, что вскоре встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В свою очередь Эрдоган заявил, что общение состоится в ближайшее время.