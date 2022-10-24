Таллин, 24 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум.

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Многие жители Эстонии пытаются свести концы с концами в новых для себя обстоятельствах. Как следствие, число заявлений о выплате прожиточного пособия растет невероятными темпами. Об этом сообщило эстонское гостелевидение на русском языке ETV+ в своем материале.

Так, с января по сентябрь 2022 года Департамент соцстрахования одобрил 75 564 ходатайства. Выплаты составили более 27 млн евро. Деньги на свои счета получили 21 112 семей. Из них более 12 000 — семьи с одним безработным, 2 235 — с пенсионерами и 9 361 - с детьми.

На пособия могут рассчитывать люди или семьи, чей ежемесячный нетто-доход после вычета всех расходов на жилье составляет по меньшей мере 200 евро на первого члена семьи, 240 евро на ребёнка и 160 евро на каждого следующего взрослого.

Подчеркивается, что число нуждающихся в прожиточном пособии росло в Эстонии не всегда. В 2018 году эта цифра достигала показателя нынешнего года — 75 402. Затем начался спад, который длился несколько лет. К примеру, в 2021 году Департамент соцстрахования удовлетворил 60 356 ходатайств о выплате прожиточного пособия.

Скачок произошёл в 2022 году — 75 000 заявлений. Эксперты объясняют это прибытием в Эстонию военных беженцев из б. УССР и повсеместным ростом цен.