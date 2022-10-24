Стокгольм, 24 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В течение октября переменная цена на электроэнергию в Швеции была значительно ниже, чем в сентябре, что привело к снижению инфляции, сообщает новостное агентство ТТ.

ИА REGNUM Электроэнергия

«Это имело большой эффект», — отметил главный аналитик банка Nordea Торбьёрн Исакссон.

Цена упала благодаря более низким ценам на газ в Европе, благоприятной погоде для ветро‑ и гидроэнергетики, значительному снижению потребления электроэнергии и в некоторой степени ограничению трафика в экспортных кабелях, пишет информационное агентство.

Средняя цена электроэнергии в Швеции в энергорегионе 4 в октябре составляет 80 эре (4, 4 рубля) за киловатт-час. В сентябре было 2,42 кроны.