Пекин, 24 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Внешняя торговля товарами Китая подскочила на 9,9% в годовом исчислении до 31,11 трлн юаней (около $4,75 трлн) за первые девять месяцев 2022 года, показали официальные данные, передает 24 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Главного таможенного управления Китая, экспорт вырос на 13,8% в годовом исчислении до 17,67 трлн юаней, в то время как импорт увеличился на 5,2% по сравнению с прошлым годом до 13,44 трлн юаней. С января по сентябрь товарооборот Китая с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Европейским союзом и Соединенными Штатами вырос на 15,2%, 9% и 8% соответственно.

За этот период товарооборот Китая со странами «Пояса и пути» вырос на 20,7% в годовом исчислении до 10,04 трлн юаней. Объем импорта и экспорта частных предприятий увеличился на 14,5% по сравнению с прошлым годом и составил 15,62 трлн юаней за первые девять месяцев, что составляет 50,2% от общего объема страны.

Экспорт механической и электротехнической продукции увеличился на 10% и составил 56,8% от общего объема, а экспорт трудоемкой продукции подскочил на 12,7% по сравнению с прошлым годом.