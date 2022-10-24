Кострома, , 11:17 — REGNUM В Костроме из-за повреждения контактной сети остановлено движение всех троллейбусов. Об этом сообщает администрация города.

Троллейбус в Костроме Наталья Диева

По предварительной версии, из строя вышел силовой кабель, проложенный под землей на улице Пушкина. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM начальник службы электрического хозяйства МУП «Троллейбусное управление» Игорь Тихомиров, в последний раз подобное происходило в 1980-х годах.

«В последний раз троллейбусы днём в Костроме останавливались в начале 1980-х годов. Я работаю в Троллейбусном управлении 36 лет, и такого никогда не случалось. Найти порыв пока не удалось, работаем. Планируемое время устранения проблемы назвать к сожалению не могу».

Администрация Костромы, ссылаясь на управление городского пассажирского транспорта, добавляет, что тяговые подстанции и контактная сеть, обеспечивающая движение троллейбусов, изношены более чем на 95%. Тихомиров не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию. Он уточнил, что проверки сетей на износ не проводилось.

Напомним, в Костроме действуют шесть троллейбусных маршрутов. С 9 июля по 24 октября 2022 года движение трёх из них — №2,7,9 было остановлено из-за реконструкции теплосетей и ремонта дороги на улице Пятницкой. Летом 2023 года Кострома войдёт в транспортную реформу, в ходе планируется заменить все троллейбусы автобусами.

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