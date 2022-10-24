Кострома, 24 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Костроме из-за повреждения контактной сети остановлено движение всех троллейбусов. Об этом сообщает администрация города.

Наталья Диева Троллейбус в Костроме

По предварительной версии, из строя вышел силовой кабель, проложенный под землей на улице Пушкина. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM начальник службы электрического хозяйства МУП «Троллейбусное управление» Игорь Тихомиров, в последний раз подобное происходило в 1980-х годах.

«В последний раз троллейбусы днём в Костроме останавливались в начале 1980-х годов. Я работаю в «Троллейбусном управлении» 36 лет, и такого никогда не случалось. Найти порыв пока не удалось, работаем. Планируемое время устранения проблемы назвать к сожалению не могу».

Администрация Костромы, ссылаясь на управление городского пассажирского транспорта, добавляет, что тяговые подстанции и контактная сеть, обеспечивающая движение троллейбусов, изношены более чем на 95%. Тихомиров не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию. Он уточнил, что проверки сетей на износ не проводилось.

Напомним, в Костроме действуют шесть троллейбусных маршрутов. С 9 июля по 24 октября 2022 года движение трёх из них — №2,7,9 было остановлено из-за реконструкции теплосетей и ремонта дороги на улице Пятницкой. Летом 2023 года Кострома войдёт в транспортную реформу, в ходе которой планируется заменить все троллейбусы автобусами.