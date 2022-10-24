Берлин, 24 октября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Канцлер Германии слабо разбирается во внешней политике и поэтому очень упрощённо относится к расширению ЕС. Об этом ИА REGNUM 24 октября заявил политолог, германистТимофей Борисов.

Valsts kanceleja Олаф Шольц

«Олаф Шольц хочет включить Хорватию, Сербию, Черногорию, Македонию, Боснию и Герцеговину, Албанию, Косово, Молдавию и [б. УССР], короче всех, кому не лень. При этом канцлер Германии не беспокоится о том, приближаются ли все эти государства к европейским стандартам». — заявил эксперт.

Определяющими критериями для выступления являются уже не стандарты правового государства и низкий уровень коррупции, а желание создать единый геополитический фронт против России, пояснил Борисов.

Именно образ России как врага может и должен, по мнению Шольца, сплотить все эти государства внутри единой Европы, полагает политолог.

«Но Шольц никогда не был особо силен во внешней политике, поэтому его взгляды на разные страны крайне упрощенные. Он не учитывает, что у стран есть собственные интересы, не совпадающие с интересами Германии. Думается, у него примерно такое же видение ЕС, как уЖозепа Борреля: есть европейский эдемский сад, куда все из окружающих джунглей хотят попасть любыми путями. И вот Шольц решил некоторые из этих стран осчастливить», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил с инициативой масштабного расширения Евросоюза.