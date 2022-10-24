Стокгольм, 24 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Существует «чрезвычайно разрушительная» культура молчания, которую необходимо побороть, чтобы «сломить спираль насилия» в Швеции. Об этом заявил новый министр юстиции Гуннар Стрёммер (Умеренные) на телеканале SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

В студии он привел различные доводы в пользу ряда мер, включая введения в Швеции зон, где полицейские могут останавливать и досматривать людей, а также установления в стране института анонимных свидетелей.

Он также подчеркнул, что необходимы и превентивные меры, что также упоминается в Соглашении Тидё, в том числе в отношении психических заболеваний.

«Одной репрессивной политики недостаточно, но репрессивная политика нужно, чтобы иметь возможность сломить ОПГ», — отметил Стрёммер.