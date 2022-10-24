Краснодар, , 11:07 — REGNUM На Кубани произвели 1 млн тонн сахара из свёклы нового урожая. Об этом 24 октября журналистам сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кубань — главный производитель сахара в России. На нашу долю приходится четверть всего производства в стране. С начала сезона краевые заводы приняли 7,9 млн тонн свёклы, из которых большую часть уже переработали. Получили первый миллион тонн сахара», — уточнил глава Кубани.

По его словам, всего в 2022 году с учётом сырья из других регионов России кубанские комбинаты планируют произвести не менее 1,2 млн тонн сахара. При этом потребность Краснодарского края составляет 240 тыс. тонн сахара.