Уфа, 24 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Главу сельского поселения в Башкирии осудили за растрату муниципального имущества. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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В суде было установлено, что в 2012 году конкурсный управляющий СПК «Ивановка» безвозмездно передал сельсовету имущественный комплекс.

В материалах дела указано, что обвиняемый глава администрации Ивановского сельского поселения не поставил ограждение заправки на бухучет, а в 2018 году организовал его демонтаж и реализацию в качестве металлолома на сумму 35 тысяч рублей.

Сообщается, что в итоге бюджету сельского поселения был причинен ущерб в размере свыше 400 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам присвоения. Отмечается, что фигурант уголовного дела признал свою вину и возместил вред в полном объеме.

Давлекановский районный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере ста тысяч рублей. Помимо этого, сотрудники прокуратуры внесли в совет сельского поселения представление для решения вопроса об удалении в отставку главы сельского поселения и досрочном прекращении его полномочий.

Результаты рассмотрения находятся на контроле надзорного ведомства.