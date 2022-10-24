Стокгольм, , 11:09 — REGNUM За последние годы в Швеции более 380 человек были приговорены к более чем 2200 годам лишения свободы после того, как полиция получила доступ к сообщениям из зашифрованных чат-сервисов. Об этом сообщает радиостанция Ekot со ссылкой на источники.

В соцсетях Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным правоохранителей, в большинстве случаев речь идет о главарях ОПГ, организовавших, среди прочего, убийства, взрывы бомб, торговлю наркотиками и вымогательство.

«Нам удалось получить доступ к данным акторов, которых раньше было очень трудно привлечь к уголовной ответственности», — отметил журналистам заместитель начальника национального оперативного отдела полиции Хампус Нюгордс.

В полиции также отметили, что шведское законодательство позволяет правоохранителям запрашивать у владельцев соцсетей и чатов доступ к зашифрованной переписке подозреваемых.

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