Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM Земельный участок площадью в 113,4 тыс. кв. метров на второй линии Пулковского шоссе в Санкт-Петербурге выставили на продажу. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

Торги (сс) CWitte

Земля принадлежит банку «РостФинанс», торги пройдут по его поручению. Будущий владелец получит участок площадью в 113,4 тыс. кв. метров рядом с торговым комплексом Outlet Village Пулково. Использовать землю можно под коммерческую застройку.

Участок в Шушарах обладает хорошей транспортной доступностью. До Пулковского шоссе всего 600 метров, а до развязки КАД — 2,5 км. До станции метро «Московская» также недалеко.

«Согласно ПЗЗ участок находится в зоне ТД1-2_1, где разрешена многофункциональная общественно-деловая застройка и строительство жилых домов. Высотный регламент — 12 метров. Наиболее вероятный вариант использования — под строительство торгово-офисного комплекса», — отмечают в пресс-службе.

Начальная стоимость лота установлена на отметке в 410 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе будут принимать 7 декабря. Сами торги пройдут 9 декабря.

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