Москва, 24 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. На базе Московского инновационного кластера создан межотраслевой кластер фотоники, который объединит предприятия микроэлектроники и научно-технические организации, сообщается 24 октября на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый год

В кластере зарегистрировались 38 участников. Предприятия, дизайн-центры, фабрики, тестовые лаборатории и научно-технические организации Москвы смогут работать над созданием новых решений в данной области и запускать их в производство.

Кластер фотоники станет центром экосистемы Москвы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем как основы для большинства фотонных устройств следующих поколений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в Печатниках на месте бывшей промзоны №57 «Курьяново» появится общественно-производственный кластер.

Читайте также: На месте промзоны в Москве создадут производственный кластер