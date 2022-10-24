Лондон, 24 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Вступая на третий срок, председатель КНР Си Цзиньпин поставил цель превратить Китай в развитую страну в течение следующего десятилетия, для чего темпы роста экономики должны составлять около 5%. Однако основные тенденции — плохая демография, большой долг и снижение темпов роста производительности — говорят о том, что общий потенциал роста страны примерно вдвое меньше. Об этом 24 октября пишет газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Пока еще нигде, даже в самом Пекине, не осознали последствий, к которым приведет сокращение роста Китая до 2,5%. Во-первых, если предположить, что в США рост составит 1,5% при аналогичных темпах инфляции и стабильном обменном курсе, то Китаю не удастся обогнать Америку в качестве крупнейшей экономики мира до 2060 года, если это вообще произойдет.

Рост в долгосрочной перспективе зависит от количества трудовых ресурсов и эффективности использования капитала (производительности). Китай, население которого сокращается, а рост производительности снижается, растет за счет вливания в экономику все большего капитала, причем неустойчивыми темпами.

В настоящее время Китай входит в число стран со средним уровнем дохода, а на этом этапе многие экономики естественным образом начинают замедляться с учетом более высокой базы. Доход на душу населения в КНР составляет 12 500 долларов. На сегодня существует 38 стран с развитой экономикой. Лишь 19 из них в течение следующих 10 лет после достижения этого уровня дохода росли со скоростью 2,5% или больше, и это происходило за счет увеличения числа работников; в среднем население трудоспособного возраста росло на 1,2% в год.

Китай выпадает из этого ряда. Ему придется стать первой крупной страной со средним уровнем дохода, которая сможет поддерживать рост валового внутреннего продукта на уровне 2,5%, несмотря на сокращение численности трудоспособного населения, начавшееся в 2015 году. А в Китае это сокращение стремительно, и в ближайшие десятилетия оно будет составлять почти 0,5% в год.

Капитал, в основном инвестиции в недвижимость, способствовал росту ВВП, однако рост производительности труда за последнее десятилетие упал вдвое — до 0,7%. Эффективность капитала рухнула. Сейчас Китаю приходится инвестировать 8 долларов на 1 доллар роста ВВП, что вдвое больше, чем десять лет назад, и это худший показатель среди всех крупных экономик.

В этой ситуации рост в 2,5% уже будет большим достижением. Сохранение базового роста производительности труда на уровне 0,7% едва компенсирует сокращение численности населения. Чтобы достичь 5-процентного роста ВВП, Китаю потребуются темпы роста капитала, близкие к темпам 2010-х годов.