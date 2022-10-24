В Австралии оппозиция поддержала контакты с Китаем на высоком уровне
Канберра, 24 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Представитель Коалиции по иностранным делам Саймон Бирмингем приветствовал возможность встречи на уровне лидеров между премьер-министром Австралии Энтони Альбанизом и китайским лидером Си Цзиньпином или премьер-министром, но сказал, что Австралия должна «внимательно смотреть на проблемы, которые кажутся еще более очевидными после последних дней». Об этом написала газета The Guardian.
Бирмингем заявил, что торговые действия Пекина в отношении ряда австралийских секторов, включая ячмень и виноделие, «вызывают глубокое разочарование» и «представляют собой нарушения китайско-австралийского соглашения о свободной торговле и обязательств Китая перед Всемирной торговой организацией».
«Недавний контакт между министрами иностранных дел Австралии и Китая приветствуется. Я надеюсь, что их будет больше. Последний диалог на уровне лидеров между нашими странами произошел между тогдашним премьер-министром Скоттом Моррисоном и премьер-министром Ли Кэцяном на полях последней личной встречи Восточноазиатского саммита в 2019 году в Бангкоке», — сказал официальный представитель оппозиции по внешней политике.