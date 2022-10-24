Канберра, 24 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Представитель Коалиции по иностранным делам Саймон Бирмингем приветствовал возможность встречи на уровне лидеров между премьер-министром Австралии Энтони Альбанизом и китайским лидером Си Цзиньпином или премьер-министром, но сказал, что Австралия должна «внимательно смотреть на проблемы, которые кажутся еще более очевидными после последних дней». Об этом написала газета The Guardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Бирмингем заявил, что торговые действия Пекина в отношении ряда австралийских секторов, включая ячмень и виноделие, «вызывают глубокое разочарование» и «представляют собой нарушения китайско-австралийского соглашения о свободной торговле и обязательств Китая перед Всемирной торговой организацией».

«Недавний контакт между министрами иностранных дел Австралии и Китая приветствуется. Я надеюсь, что их будет больше. Последний диалог на уровне лидеров между нашими странами произошел между тогдашним премьер-министром Скоттом Моррисоном и премьер-министром Ли Кэцяном на полях последней личной встречи Восточноазиатского саммита в 2019 году в Бангкоке», — сказал официальный представитель оппозиции по внешней политике.