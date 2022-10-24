Железноводск, Ставропольский край, 24 октября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Железноводске появится памятник погибшему актеру и режиссеру Сергею Пускепалису. Память трагически погибшего в автоаварии артиста увековечат в монументе, который установят перед зданием городского Дворца культуры.

Сергей Пускепалис на сцене Волковского

«В ближайшее время установим памятник Сергею, который много сделал для нашего Железноводска», — заявил мэр Железноводска Евгений Бакулин .

Напомним, Сергей Пускепалис погиб в ДТП 20 сентября 2022 года в Ярославской области. Водитель бронированного автомобиля, который был куплен Пускепалисом для бойцов СВО, не справился с управлением и столкнулся с двумя большегрузами. Пускепалис был похоронен в Железноводске, где он жил с семьей. Его именем решено назвать местный Дворец культуры.