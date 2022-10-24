Иркутск, , 11:00 — REGNUM Названа еще одна возможная причина крушения Су-30 в Иркутске. Помимо отказа техники и ошибки пилотирования, рассматривается также остаток азота в кислородных баллонах, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

Пожар после падения Су-30 в Иркутске. 23.10.2022 Цитата из видео: «В Иркутске упал военный самолёт»

По предварительной информации, во время разведывательного полета выяснилось, что в кабине оба пилота находятся без сознания с поникшими головами и не реагируют на сигналы. После этого самолет покружил над городом какое-то время и разбился в частном секторе, — пишет readovkanews.

Напомним, военный самолет рухнул на двухэтажный дом в Иркутске накануне вечером, 23 октября. С учетом того, что весь полет летчики истребителя обязаны находиться в кислородных масках, причиной потери сознания могла стать неисправность системы.

Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию.

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