Тбилиси, 24 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили написал письмо главе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Коксу, в котором объяснил отказ грузинской делегации подписать антироссийскую резолюцию. Текст обращения обнародовала пресс-служба парламента.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

Папуашвили заявил, что Грузия в целом поддерживает киевский режим, но не может поддержать резолюцию, осуждающую Россию, так как в документе бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили отнесли к «политическим заключённым». Спикер парламента отметил, что его осудили за реальные преступления.

«Европейский суд по правам человека отказался принять дело об обращении с господином Саакашвили со стороны пенитенциарной системы Грузии. Согласно решению суда, в данном деле не было «особых обстоятельств"», — добавил Папуашвили.

Он отметил, что внесение Саакашвили в резолюцию подрывает доверие к ПАСЕ в Грузии и препятствует поддержке программы Ассамблеи.

Напомним, в резолюции ПАСЕ потребовали от России пересмотреть уголовные дела в отношении политиков, оппозиционно настроенных к президенту РФ Владимиру Путину. Также руководство других стран призвали пересмотреть дела «политических заключённых». В качестве примера тех, чьи дела призывают пересмотреть, был назван Саакашвили.