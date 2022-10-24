Кемерово, , 11:00 — REGNUM Из Кемеровской области в учебные центры Омска отправили ещё одну группу мобилизованных. Это уже восьмая группа будущих участников спецоперации из региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мобилизация Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Не первый раз за многовековую историю нашего государства армия и народ объединились, чтобы защитить нашу страну. Наши предки надеялись, что фашизм побежден. Но, к сожалению, ситуация сложилась так, что настал наш черед продолжить дело наших предков, защитить наш народ, — сказал, выступая перед мобилизованными 23 октября губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — Те, кто воюет с Россией, забывают, что с такими идеями приходили многие, а заканчивалось это нашими победами над врагами — в Париже, Берлине».

Напомним, что всем мобилизованным с 21 сентября кузбассовцам выплачивают по 200 тысяч рублей. Также за каждой семьей бойцов закреплён социальный работник — для оперативного решения возникающих проблем.