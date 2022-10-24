Кемерово, 24 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Из Кемеровской области в учебные центры Омска отправили ещё одну группу мобилизованных. Это уже восьмая группа будущих участников спецоперации из региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобилизация

«Не первый раз за многовековую историю нашего государства армия и народ объединились, чтобы защитить нашу страну. Наши предки надеялись, что фашизм побежден. Но, к сожалению, ситуация сложилась так, что настал наш черед продолжить дело наших предков, защитить наш народ, — сказал, выступая перед мобилизованными 23 октября губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — Те, кто воюет с Россией, забывают, что с такими идеями приходили многие, а заканчивалось это нашими победами над врагами — в Париже, Берлине».

Напомним, что всем мобилизованным с 21 сентября кузбассовцам выплачивают по 200 тысяч рублей. Также за каждой семьей бойцов закреплён социальный работник — для оперативного решения возникающих проблем.