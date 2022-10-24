Москва, , 10:58 — REGNUM Американской экономике в ближайшие несколько лет минимум придется постоянно пребывать в режиме нулевого роста, привыкнуть жить в ситуации всегда «на грани рецессии». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Андрей Гусев.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этому способствует, прежде всего, непоследовательность в действиях финансовых регуляторов, допустивших в 2022 году рост инфляции до 8-9% в годовом исчислении, затем в качестве инструмента борьбы с инфляцией допустивших рост базовой ставки, которая в сентябре достигла уровня 3-3,25%, — сказал Гусев. — Слишком резкий переход от мягкой денежно-кредитной политики к жесткой может привести по крайней мере если не к спаду, то к отсутствию роста промышленного производства и розничных продаж в 2023 и 2024 годы».

В свою очередь, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что жёсткая ДКП в США, которую проводит ФРС для борьбы с инфляцией, может сказаться на экономике.

«Слишком резкое изменение ставки может привести к ограничению бизнес процессов», — сказал Алиев.

По его словам, процесс выхода из рецессии может занять и год и два.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что экономику США ждет долгий период нулевого роста.

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