Рим, , 10:58 — REGNUM «Наполи» одержал победу над «Ромой» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.

«Наполи» (сс) RonnyK

Единственный гол в матче забил нападающий «Наполи» Виктор Осимхен на 80-й минуте.

«Наполи» под руководством Лучано Спаллетти является единственной командой Серии А, не потерпевший поражение.

На сегодняшний день «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, на счету команды 29 очков. «Рома» идёт на пятом месте с 22 очками.

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