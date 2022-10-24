Москва, 24 октября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. С прогнозами американского бизнесмена Илона Маска о наступлении рецессии в экономике США можно согласиться только в том случае, если не использовать официальные критерии такого явления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Андрей Гусев.

(сс) jdlasica Илон Маск

«Согласиться с прогнозом Маска можно, если не использовать официально признанные экономистами критерии рецессии. Рецессия наступает, если два квартала подряд реальный ВВП снижается, а пока мы этого не наблюдаем. Дело в том, что для Маска и многих других американцев, привыкших еще в 1990-е и последующие годы к многолетнему стабильному росту экономики, и нулевой рост — уже практически депрессия, — сказал Гусев. — Скорее всего, экономика США столкнется с нулевым ростом, который может растянуться на годы, а не только до 2024 года. Уже около трех-четырех лет мы видим риск того, что экономика США вот-вот войдет, но при этом не входит в рецессию до конца, так же она и будет балансировать дальше. Последствия кризиса 2007–2008 годов в США все еще дают о себе знать. Фундаментальные причины для экономического кризиса остаются, и их воздействие сегодня даже усиливается».

По его словам, властям США мало что удалось сделать за 15 лет, они смогли только залить экономику деньгами, но этого сейчас уже явно недостаточно.

«Государственный долг США уже преодолел отметку в 31 триллион долларов и будет расти дальше», — констатировал Гусев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, крупный бизнес в США всё меньше верит обещаниям президента США Джозефа Байдена.