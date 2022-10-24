Петропавловск-Камчатский, 24 октября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. На Камчатке по инициативе жён и родственников участников специальной военной операции в защиту Донбасса запустили народный проект «Родные люди», сообщили в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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С инициативой выступили родные как контрактников, добровольце, так и мобилизованных военнослужащих.

Жители Камчатки смогут записать видеообращения, в которых выскажут слова поддержки бойцам. Все ролики будут переданы в зону боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев власти Приморья выделили на приобретение технических средств и специального снаряжения для бойцов около 2 млрд рублей.