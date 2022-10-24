Канберра, , 11:05 — REGNUM В международно известной правозащитной организации Amnesty International раскритиковали Австралию за то, что она не приняла в законодательном порядке Факультативный протокол к Конвенции против пыток после того, как инспекторам ООН было отказано в посещении тюрем Нового Южного Уэльса. Об этом написала газета The Guardian.

Amnesty International Torbenrick.eu

Так, в заявлении Тима Оконнора, главы одного из отделов Amnesty International Australia, говорится следующее: «Это международный позор, который показывает, насколько ничтожны обязательства по Факультативному протоколу к Конвенции против пыток. Несмотря на то, что этот важный международный договор был ратифицирован в 2017 году, он так и не был принят во внутреннее законодательство [Австралии], и в результате мы серьезно обеспокоены условиями содержания под стражей в этой стране».

«Нам достаточно взглянуть на ужасный опыт молодых людей, находящихся в местах лишения свободы, на обвинения в систематическом насилии, на продолжающееся использование инструментов пыток … и на сотни представителей коренных народов, которые умерли в заключении, чтобы понять, что существуют серьезные проблемы, требующие решения. Необходима независимая экспертиза», — добавил Оконнор.