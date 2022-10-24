Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Предсказать итоги президентских выборов в США невозможно. Об этом ИА REGNUM 24 октября заявил политолог, американист Малек Дудаков.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дональд Трамп планирует вернуться в Белый дом. Объявить о своём официальном выдвижении в президенты он может сразу после выборов в Конгресс — в декабре этого года или в январе следующего», — заявил эксперт.

По разным опросам, он идёт вровень с Джо Байденом или даже немного его обходит. Однако предсказать сейчас исход президентских выборов 2024 года невозможно, уверен политолог. Пока неясно, будет ли сам Байден переизбираться на второй срок.

«Трампу при этом будут ставить палки в колёса разными судебными процессами — в контексте протестов шестого января и секретных документов, найденных в его резиденции в Мар-а-Лаго. В случае, если Трампа вынудят не идти в президенты, то наиболее вероятным кандидатом от республиканцев станет нынешний губернатор Флориды Рон Десантис», — заключил Дудаков.

Напомним, что ранее в поместье Дональда Трампа прошли обыски, были изъяты секретные документы. Также был отправлен на четыре месяца в тюрьму «за неуважение к Конгрессу» бывший помощник и советник Трампа Стив Бэннон.