Москва, , 10:56 — REGNUM Программное обеспечение (ПО) ООО «ГЕОМИКС» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») позволит повысить эффективность горных работ на 5–15% и заместить на российском рынке иностранные программные продукты. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба госкорпорации.

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Отмечается, что ИТ-решение Ростеха по разработке месторождений твердых полезных ископаемых в данный момент уже успешно применяется отечественными компаниями, занимающихся добычей железа, золота, алюминия и каменного угля.

«Горно-геологическая информационная система (ГГИС) «ГЕОМИКС» с уникальной функцией моделирования взрывов способна повысить эффективность добычных работ на 5–15% и заместить на российском рынке иностранные программные продукты», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что новое ПО помогает при оценке и подсчёте запасов полезного компонента в месторождении, а также позволяет на основе анализа выбрать оптимальный сценарий его освоения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более чем в два раза увеличило производство конструкционных материалов ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина государственной корпорации «Ростех» полностью обеспечив этим нужды российской аэрокосмической отрасли.