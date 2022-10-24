Луганск, 24 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. За прошедшие сутки войска Луганской Народной Республики уничтожили до 40 киевских боевиков. Об этом 24 октября сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция России

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава», — цитирует Филипоненко телеграм-канал ведомства.

Также было уничтожено три артиллерийских установки, пять бронетранспортёров и три единицы специальной автомобильной техники.