Уфа, , 10:58 — REGNUM Порядка 1,4 млрд рублей намерены направить на строительство комплекса по производству и отгрузке сжиженного природного газа в Башкирии. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что этот проект в республике был признан масштабным. Такое решение было принято на заседании в правительстве региона в формате «Инвестчас». Это позволит инвестору воспользоваться индивидуальными мерами господдержки, в том числе возможностью получения земельного участка без проведения торгов.

Отмечается, что на предприятии планируют создать 25 новых рабочих мест.

Напомним, что для признания масштабным инвестпроект должен быть включенным в перечень приоритетных проектов Башкирии и предполагать создание не менее 25 рабочих мест. Помимо этого, инвестор должен подтвердить возможность финансирования в размере не менее 50% от его стоимости.