Херсон, 24 октября 2022, 10:54 — REGNUM Потребителей Херсона, а также районов Херсонской области, расположенных на правом берегу Днепра, не будут принудительно отключать от электроэнергии. Об этом сообщили в ГУП «Херсоноблэнерго».
Вместе с тем, ГУП «Херсоноблэнерго» призывает жителей Херсона и правобережных районов области временно покинуть свои дома и выехать на безопасные территории.
Как сообщало ИА REGNUM, организованное перемещение жителей Херсона и правобережья Херсонской области на левый берег Днепра, а также в другие регионы России ведётся с 19 октября. С 20 октября в регионе действует военное положение.