Херсон, , 10:54 — REGNUM Потребителей Херсона, а также районов Херсонской области, расположенных на правом берегу Днепра, не будут принудительно отключать от электроэнергии. Об этом сообщили в ГУП «Херсоноблэнерго».

Перемещенные жители Херсонской области Александр Полегенько © ИА REGNUM

«ГУП «Херсоноблэнерго» не собирается принудительно отключать потребителей Херсона и правобережной Херсонской области от электроэнергии. Поломки возможны и время починки может занимать больше времени, нежели обычно, так как внедрён режим военного положения», — уточнили на предприятии.

Вместе с тем, ГУП «Херсоноблэнерго» призывает жителей Херсона и правобережных районов области временно покинуть свои дома и выехать на безопасные территории.

Как сообщало ИА REGNUM, организованное перемещение жителей Херсона и правобережья Херсонской области на левый берег Днепра, а также в другие регионы России ведётся с 19 октября. С 20 октября в регионе действует военное положение.